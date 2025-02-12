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20:59, 12 февраля 2025Экономика

В Москве начнут жестче наказывать за неубранный снег и сосульки на крышах

В Москве вырастут штрафы для юрлиц за неубранный снег и сосульки на крышах
Александра Качан (Редактор)

Фото: АГН «Москва»

Штрафы для юридических лиц за неубранный снег и сосульки на крышах нежилых зданий в Москве вырастут в 2,5-4 раза. О том, что в столице начнут жестче наказывать за подобные нарушения, сообщает «РБК».

Поправки вступят в силу 14 февраля. Прежде штраф варьировался от 50 до 200 тысяч рублей, теперь будет составлять от 200 до 500 тысяч рублей. Также будут увеличены муниципальные тарифы на очистку кровель от снега и наледи.

Инициатором нововведений выступило Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Отмечается, что прежние штрафы недостаточно эффективно стимулировали управляющие компании убирать снег с крыш. В прошлом году число связанных с этим нарушений увеличилось на 341 процент.

Ранее жительница Белгорода отсудила у коммунальщиков 500 тысяч рублей за скользкие ступеньки, на которых поскользнулся ее сын.

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