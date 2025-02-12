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12:31, 12 февраля 2025Россия

В названной поставщиком пирожков с ртутью пекарне в Москве допустили диверсию

В пекарне в Москве, где якобы продавали пирожки с ртутью, допустили диверсию
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Оксана Медведева / Фотобанк Лори

В пекарне «Мельница», где якобы продавали пирожки с ртутью, допустили диверсию. Как пишет издание Baza в Telegram-канале, поставщик предположил, что ртуть в торговую точку могли подкинуть.

Представители Роспотребнадзора стали проверять пекарню, названную источником распространения опасной выпечки. Сотрудники «Мельницы» заверили, что используют при приготовлении только чистые ингредиенты.

В ходе проверки не нашли несколько сопроводительных документов. По данным Роспотребнадзора, в пекарне не соблюден технологический процесс, ее планировка неправильна. Ртути в торговой точке не обнаружили.

Работники «Мельницы» подчеркнули, что если бы ртуть у них была, ее бы сразу заметили в тесте.

До этого стало известно, что двоих жителей Москвы, которые отравились пирожками, начиненными ртутью, перевели в реанимацию.

Выдвигалась версия о том, что мужчины могли купить выпечку в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре.

ЖЗЛ
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