В названной поставщиком пирожков с ртутью пекарне в Москве допустили диверсию

В пекарне «Мельница», где якобы продавали пирожки с ртутью, допустили диверсию. Как пишет издание Baza в Telegram-канале, поставщик предположил, что ртуть в торговую точку могли подкинуть.
Представители Роспотребнадзора стали проверять пекарню, названную источником распространения опасной выпечки. Сотрудники «Мельницы» заверили, что используют при приготовлении только чистые ингредиенты.
В ходе проверки не нашли несколько сопроводительных документов. По данным Роспотребнадзора, в пекарне не соблюден технологический процесс, ее планировка неправильна. Ртути в торговой точке не обнаружили.
Работники «Мельницы» подчеркнули, что если бы ртуть у них была, ее бы сразу заметили в тесте.
До этого стало известно, что двоих жителей Москвы, которые отравились пирожками, начиненными ртутью, перевели в реанимацию.
Выдвигалась версия о том, что мужчины могли купить выпечку в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре.