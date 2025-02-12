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14:59, 12 февраля 2025Мир

В Польше предложили давать Киеву оружие только в кредит

Депутат Виплер: Польша должна предоставлять Украине оружие только в кредит
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ole Martin Wold / NTB / Reuters

Польша должна предоставлять Украине оружие только в кредит. Такое заявление сделал депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Пшемыслав Виплер в эфире RMF FM.

«Если кто-то в данный момент имеет доступ к вооружению, которое необходимо для продолжения войны, то он имеет право ставить условия. Это ошибка, что польское правительство не ставит условий. Мы не должны ничего давать даром. Мы должны все давать в форме кредита с процентами», — сказал он.

По мнению Виплера, Варшава должна действовать с выгодой для себя в вопросе поставок оружия другим странам, как это делают США со времен Второй мировой войны.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину.

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