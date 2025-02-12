Глава Минобороны Польши призвал украинцев призывного возраста вернуться на родину

Косиняк-Камыш: Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину

Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET.

Радиоведущий задал главе ведомства вопрос, считает ли он, что «молодые украинцы должны выехать из Польши и воевать за свою страну».

«Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно», — лаконично отметил Косиняк-Камыш.

Ранее военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше нужно готовиться к наплыву психически больных бойцов Вооруженных сил Украины после завершения конфликта. Он указал, что подобная ситуация окажет колоссальное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз.

В свою очередь, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава не примет новых мигрантов. Он добавил, что польское правительство также не оплатит положенные за это штрафы со стороны Евросоюза.