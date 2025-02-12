Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 12 февраля 2025Мир

Глава Минобороны Польши призвал украинцев призывного возраста вернуться на родину

Косиняк-Камыш: Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Украинцы призывного возраста должны вернуться из Польши на родину. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET.

Радиоведущий задал главе ведомства вопрос, считает ли он, что «молодые украинцы должны выехать из Польши и воевать за свою страну».

«Те, которые находятся в призывном возрасте, то конечно, естественно», — лаконично отметил Косиняк-Камыш.

Ранее военный психиатр Радослав Творус заявил, что Польше нужно готовиться к наплыву психически больных бойцов Вооруженных сил Украины после завершения конфликта. Он указал, что подобная ситуация окажет колоссальное влияние не только на Польшу, но и на весь Европейский союз.

В свою очередь, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк заявил, что Варшава не примет новых мигрантов. Он добавил, что польское правительство также не оплатит положенные за это штрафы со стороны Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия освободила осужденного за наркотики американца. Его вывезли из Москвы после тайных переговоров со спецпосланником Трампа

      Глава Минобороны Польши призвал украинцев призывного возраста вернуться на родину

      Премьер-министр Молдавии призвал ускорить интеграцию страны в Евросоюз

      Названа угроза ЕС из-за заполнения газохранилищ

      В глубинах Земли произошло что-то странное

      Бетериев объяснил американцу превосходство российских боксеров

      Трамп тайно поручил своему спецпосланнику содействовать переговорам России и Украины

      Российский дрон «СКАТ 350М» впервые покажут в Абу-Даби

      В Иране осудили заявление Трампа о сделке с Ираном

      В США сообщили о переговорах спецпосланника Трампа с ближайшими союзниками Путина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше