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12:06, 12 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о последствиях аудита расходов американской поддержки Украиной

Депутат Чепа назвал возможной остановку поддержки США Украины после аудита
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Аудит расходов средств, переданных Украине США, может привести к остановке поддержки в случае, если выяснится, что средства были растрачены не по назначению, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Президент Украины Владимир Зеленский сделал очень серьезное заявление, говоря о том, что страна получила только 75 миллиардов долларов из 177 заявленных. Думаю, это вызывает ряд серьезных вопросов у многих американцев, и новая администрация США с удовольствием подхватит эту историю, чтобы нанести очередной удар по демократам», — считает Чепа.

Министр финансов США Скотт Бессент, планирующий визит на Украину, как считает депутат, должен будет разобраться в том, куда исчезли выделенные средства и как они расходовались. Политик считает, что во многом это важно для внутренней политики США как еще один инструмент давления на демократов.

«Для Зеленского же это означает самоподписанный приговор как для участника грандиозной коррупционной схемы. США на фоне аудита могут остановить свою поддержку, ведь возникнут естественные вопросы о том, куда исчезли деньги налогоплательщиков», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Бессент хочет получить отчет от Зеленского о том, на что ушло американское финансирование. Ему предстоит разобраться, были ли траты средств, переданных республике американскими партнерами, обоснованы.

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