В российском городе коммунальщик отремонтировал канализацию с помощью проволоки

В Салехарде коммунальщик отремонтировал канализацию с помощью проволоки

В Салехарде коммунальщик отремонтировал канализацию в аварийном доме с помощью проволоки. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Северная, 6 — его признали аварийным в 2020 году и должны были расселить до 2025-го, однако перенесли сроки до конца 2028 года. После того как в здании замерзла канализация, управляющая компания «Возрождение» прислала для ремонта специалиста, однако, рассказали жильцы, трубу обмотали проволокой, вместо того, чтобы утеплить. «Вот так они отработали — не утеплили трубу, только на проволоку замотали свищ. Посмотрим, что будет, когда морозцы ударят», — пожаловалась одна из жительниц дома. Женщина добавила, что после инцидента подала жалобу в госнадзор и ждет от него ответа.

Ранее в этот же день жильцы одного из домов в Барнауле пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с крыш сосульки.