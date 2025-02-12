Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:46, 12 февраля 2025Экономика

В российском городе коммунальщик отремонтировал канализацию с помощью проволоки

В Салехарде коммунальщик отремонтировал канализацию с помощью проволоки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Салехарде коммунальщик отремонтировал канализацию в аварийном доме с помощью проволоки. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание URA.RU.

Речь идет о многоквартирном доме, расположенном по адресу улица Северная, 6 — его признали аварийным в 2020 году и должны были расселить до 2025-го, однако перенесли сроки до конца 2028 года. После того как в здании замерзла канализация, управляющая компания «Возрождение» прислала для ремонта специалиста, однако, рассказали жильцы, трубу обмотали проволокой, вместо того, чтобы утеплить. «Вот так они отработали — не утеплили трубу, только на проволоку замотали свищ. Посмотрим, что будет, когда морозцы ударят», — пожаловалась одна из жительниц дома. Женщина добавила, что после инцидента подала жалобу в госнадзор и ждет от него ответа.

Ранее в этот же день жильцы одного из домов в Барнауле пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с крыш сосульки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Центральная Россия попала в зону рекордно высокого атмосферного давления. Люди вызывают скорую и жалуются на сильные боли

      В российском городе установят видеонаблюдение за мусорными контейнерами

      Россиянин красиво потратил украденные 11 миллионов и раскаялся перед судьей в стихах

      Паулина Андреева показала новый имидж на фото без макияжа

      Стал известен опередивший по издаваемости Достоевского автор

      Еще два мирных жителя пострадали при ударе Украины по российскому региону

      Дело изготовителей «Мистера сидра» поступило в российский суд

      Предложен минимальный балл для успешной сдачи теста по русскому языку детьми мигрантов

      Мужчина арендовал квартиру для бездомной кошки

      Стали известны подробности о впавшем в кому в Таиланде россиянине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше