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20:37, 12 февраля 2025Россия

В российской школе появился антитеррористический забор

В дагестанской школе построили антитеррористический забор
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Дагестанскую школу обнесли антитеррористическим забором. О строении на территории образовательного учреждения сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Меры предприняли в школе №18 города Дербент. Сооружение представляет собой металлический забор, выкрашенный в зеленый цвет.

Директор школы Гюльнара Бугулдинова рассказала, что задний фасад учреждения не был огорожен от жилого дома. Руководство школы неоднократно просило городскую администрацию решить проблему, однако сделано это было только недавно.

Ранее стало известно, что в Курске 16-летний подросток в балаклаве пытался напасть на школу № 54, вооружившись молотком, ножами и жидкостью для розжига. Подросток вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери.

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