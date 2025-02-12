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10:07, 12 февраля 2025Экономика

В Венгрии заявили о решении проблемы оплаты российского газа

Глава МИД Сийярто: Венгрия нашла решение по оплате газа в условиях санкций США
Анатолий Акулов (редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Венгрии нашли способ оплачивать поставки российского газа в условиях санкций США против «Газпромбанка». О решении этой проблемы заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей европейской республики Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что ситуация с оплатой поставок российских энергоносителей «была действительно сложной». Однако в итоге властям Венгрии удалось справиться с этой проблемой при помощи «российских коллег». В то же время Сийярто не стал раскрывать новый механизм оплаты за российский газ в условиях санкций США против «Газпромбанка».

Сийярто добавил, что при помощи партнеров Венгрии удалось решить проблему не только оплаты поставок российского газа, но и других энергоносителей. Речь идет, в частности, о расчетах с РФ за импорт нефти и ядерного топлива. «Это была техническая проблема, но мы нашли решение», — резюмировал глава венгерского МИДа.

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Санкции против «Газпромбанка» ввели еще в конце второго президентского срока Джо Байдена, в конце ноября 2024 года. В ограничительный список также попали БКС-банк, банк «Центрокредит» и ряд других финансовых организаций из РФ.

В начале декабря Сийярто заявил, что власти Венгрии совместно с российскими партнерами нашли решение по трем из четырех проблем, возникших в связи с новыми санкциями США. В конце первой половины декабря глава МИД республики объявил о найденном при участии Болгарии «законном финансовом» способе продолжать импорт российского топлива в условиях ограничений против «Газпромбанка».

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