Врач назвал доступный всем способ прожить дольше

Кардиолог Утин: Прожить дольше поможет регулярная физическая активность

Регулярная физическая активность поможет улучшить самочувствие и прожить дольше, считает кардиолог Алексей Утин. Этот простой и доступный всем секрет долголетия он раскрыл в своем Telegram.

Врач назвал регулярную физическую активность способом продлить жизнь и улучшить ее качество, потому что спортивные нагрузки помогают не только поддерживать хорошую форму, но и на 31 процент снижают риск летального исхода от любых причин. В связи с этим Утин рекомендовал пожилым людям, несмотря на наличие хронических заболеваний, пять раз в неделю посвящать полчаса посильным занятиям спорта. «Даже небольшие усилия дают результат: час силовых тренировок в неделю уменьшает риск смерти на 27 процентов, а 30–60 минут — на 10–20 процентов», — подчеркнул кардиолог.

По словам Утина, улучшить выносливость и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно за 16–20 недель тренировок по 90 минут. Также он отметил, что физическая активность помогает пожилым людям сохранять независимость в быту.

Физическая активность снижает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, ХОБЛ и остеопороза, а также помогает сохранить когнитивные функции благодаря улучшению мозгового кровообращения, добавил кардиолог.

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