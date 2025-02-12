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10:29, 12 февраля 2025Забота о себе

Врач назвал доступный всем способ прожить дольше

Кардиолог Утин: Прожить дольше поможет регулярная физическая активность
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SibRapid / Shutterstock / Fotodom

Регулярная физическая активность поможет улучшить самочувствие и прожить дольше, считает кардиолог Алексей Утин. Этот простой и доступный всем секрет долголетия он раскрыл в своем Telegram.

Врач назвал регулярную физическую активность способом продлить жизнь и улучшить ее качество, потому что спортивные нагрузки помогают не только поддерживать хорошую форму, но и на 31 процент снижают риск летального исхода от любых причин. В связи с этим Утин рекомендовал пожилым людям, несмотря на наличие хронических заболеваний, пять раз в неделю посвящать полчаса посильным занятиям спорта. «Даже небольшие усилия дают результат: час силовых тренировок в неделю уменьшает риск смерти на 27 процентов, а 30–60 минут — на 10–20 процентов», — подчеркнул кардиолог.

По словам Утина, улучшить выносливость и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний можно за 16–20 недель тренировок по 90 минут. Также он отметил, что физическая активность помогает пожилым людям сохранять независимость в быту.

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Физическая активность снижает риск сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, ХОБЛ и остеопороза, а также помогает сохранить когнитивные функции благодаря улучшению мозгового кровообращения, добавил кардиолог.

Ранее кардиолог Евгения Еремина предупредила, что энергетики с кофеином опасны при тахикардии. Однако, по ее словам, в небольших объемах кофеин можно употреблять даже после сердечного приступа.

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