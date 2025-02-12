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18:12, 12 февраля 2025Россия

Вспышка менингита произошла в московском хостеле после вакцинации постояльцев

Mash: В московском хостеле «Кутузов» произошла вспышка менингококковой инфекции
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В московском хостеле «Кутузов» произошла вспышка менингококковой инфекции после вакцинации от менингита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, постояльцы прошли вакцинацию менингококковой вакциной «Менактра». У некоторых после инъекции заболела голова, а также поднялась температура.

Сейчас известно о пятерых гражданах Узбекистана, а также об одном уроженце Таджикистана, которых госпитализировали.

12 февраля появилась информация, что в московском ресторане «The Бык» обнаружили кишечную палочку. Отмечается, что специалисты приехали для обследования территории учреждения после отравления одного из посетителей. На месте были обнаружены несколько нарушений санитарных норм.

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