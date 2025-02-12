Вспышка менингита произошла в московском хостеле после вакцинации постояльцев

Mash: В московском хостеле «Кутузов» произошла вспышка менингококковой инфекции

В московском хостеле «Кутузов» произошла вспышка менингококковой инфекции после вакцинации от менингита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, постояльцы прошли вакцинацию менингококковой вакциной «Менактра». У некоторых после инъекции заболела голова, а также поднялась температура.

Сейчас известно о пятерых гражданах Узбекистана, а также об одном уроженце Таджикистана, которых госпитализировали.

12 февраля появилась информация, что в московском ресторане «The Бык» обнаружили кишечную палочку. Отмечается, что специалисты приехали для обследования территории учреждения после отравления одного из посетителей. На месте были обнаружены несколько нарушений санитарных норм.