Зеленский после разговора с Трампом заявил о возможности «дожать Россию и Путина до мира»

Зеленский заявил о возможности «дожать Россию и Путина до мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале прокомментировал разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы обсудили много нюансов — дипломатических, военных, экономических», — сказал он. Кроме того, Трамп проинформировал Зеленского о подробностях разговора с президентом России Владимиром Путиным.

«Верим, что силы Америки достаточно, чтобы вместе с нами, вместе со всеми партнерами дожать Россию и Путина до мира», — подчеркнул Зеленский.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Путиным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других. Вскоре после этого американский президент созвонился с Зеленским.