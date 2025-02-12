Зеленский упрекнул спецпосланника Трампа за возраст после заявлений о выборах на Украине

Зеленский: Спецпосланнику Келлогу уже 82, но он думает о выборах на Украине

Спецпосланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу уже 82 года, но он думает о выборах на Украине, упрекнул американского дипломата в интервью изданию The Economist президент Украины Владимир Зеленский.

«Интересно, когда генерал Келлог думает о выборах. Ему 82 (Кит Келлог 1944 года рождения, ему 80 лет — прим. «Ленты.ру») года, и он думает о выборах в Украине», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что выборы на Украине пройдут только после окончания боевых действий.

Ранее представитель окружения Зеленского заявил о желании властей США сместить политика. По словам собеседника издания Postimees, о желании Вашингтона сместить Зеленского свидетельствуют разговоры американских властей о проведении выборов на Украине.