Адвокат рассказал о тяжелом положении Винника летом 2024 года

Адвокат Винника Бело рассказал о тяжелом положении россиянина летом 2024 года

Адвокат Александра Винника Фредерик Бело в беседе с RT рассказал о крайне тяжелом положении россиянина летом 2024 года.

«Чтобы добиться его включения в список на следующий обмен, я встречался со многими людьми в США, в том числе и с адвокатами Марка Фогеля, которые мне очень помогли», — отметил юрист.

Он добавил, что для Винника и его семьи решение о возвращении в Россию стало настоящим облегчением.

12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal. Позднее Белый дом подтвердил эту информацию.

