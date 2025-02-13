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03:09, 13 февраля 2025Мир

Адвокат рассказал о тяжелом положении Винника летом 2024 года

Адвокат Винника Бело рассказал о тяжелом положении россиянина летом 2024 года
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Giorgos Zachos / Globallookpress.com

Адвокат Александра Винника Фредерик Бело в беседе с RT рассказал о крайне тяжелом положении россиянина летом 2024 года.

«Чтобы добиться его включения в список на следующий обмен, я встречался со многими людьми в США, в том числе и с адвокатами Марка Фогеля, которые мне очень помогли», — отметил юрист.

Он добавил, что для Винника и его семьи решение о возвращении в Россию стало настоящим облегчением.

12 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность освобождения Винника. Ранее в результате подобного соглашения американская сторона получила своего гражданина Марка Фогеля, сообщает The Wall Street Journal. Позднее Белый дом подтвердил эту информацию.

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