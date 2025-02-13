Аллегрова отреагировала на новости об иске к травести-певцу

Ирина Аллегрова назвала фейком судебный иск к челябинскому травести-певцу

Певица Ирина Аллегрова опровергла информацию о том, что намерена судиться с челябинским ночным клубом, где ее хит «Угонщица» исполняет травести-исполнитель. Слова артистки передает «РЕН ТВ».

По словам звезды нулевых, она даже не в курсе подобной ситуации, так что ни о каких судебных разбирательствах не может быть и речи.

«Это просто фейк. Ничего подобного со мной в жизни не случалось. Не подавала иски и не собираюсь. И вообще не занимаюсь подобными вещами. Это фейк чистой воды, вот и все», — заявила Аллегрова.

Ранее сообщалось, что Ирина Аллегрова подаст в суд на ночной клуб, где ее хит исполняет травести-актер. По информации Telegram-канала Mash, артист Зоя Душечка выступает с песней «Угонщица» в заведении S&B.