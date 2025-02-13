Влияние гаджетов Apple на здоровье оценят

Apple проведет исследование влияния iPhone и Apple Watch на здоровье

Корпорация Apple запустила масштабное исследование, чтобы оценить влияние своих гаджетов на здоровье пользователей. На это обратило внимание издание MacRumors.

В материалах компании говорится, что цель Apple Health Study заключается в том, чтобы понять, как iPhone, Apple Watch и AirPods улучшают здоровье своих владельцев. Принять участие смогут пользователи из США, которые загрузят приложение Apple Research и дадут свое согласие на обработку данных.

Представители IT-гиганта назвали исследование самым полным на сегоднящний день: оно будет охватывать активность, старение, состояние сердца, сосудов и кровообращения, слух, менструальное здоровье, психическое здоровье и другие аспекты. Медицинские специалисты с помощью данных пользователей также будут искать связь между различными аспектами здоровья.

Журналисты телеканала CNBC назвали будущее исследование крупнейшим за последние 5 лет — последнее масштабное исследование корпорация провела в 2019 году. Обрабатывать данные вместе с Apple будут специалисты различных профильных организаций — в том числе, Гарвардской медицинской школы.

В конце января группа пользователей Apple из США обвинила компанию Тима Кука в продаже устройств, содержащих опасные для здоровья химикаты. Внимание обратили на ремешки для часов Apple Watch, которые могут содержать полифторалкильные соединения (PFAS), также известные как «вечные химикаты».