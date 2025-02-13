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11:29, 13 февраля 2025Экономика

Цены на один вид жилья в России резко пошли вверх

«Яндекс Аренда»: Цены на аренду квартир в России резко пошли вверх
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Под конец января ставки аренды в России резко пошли вверх. Статистику рынка съемного жилья «Газете.Ru» привели в пресс-службе сервиса «Яндекс Аренда».

По итогам января средняя ставка аренды всех типов квартир в стране достигла 35 тысяч рублей. Таким образом, за год показатель вырос на 15,8 процента. По мнению экспертов, к такому взлету цен привел повышенный спрос на долгосрочную аренду. Из-за этого самые дешевые объекты были разобраны, оставив на рынке непривлекательные варианты. Кроме того, как пояснили в сервисе, медианная стоимость выросла из-за выхода на рынок аренды более дорогих инвестиционных квартир из новых сданных проектов. Также специалисты напомнили о сезонном снижении спроса на аренду в новогодние праздники — как правило, ставки возвращаются к прежним показателям уже к концу января, демонстрируя значительный рост.

Рейтинг городов с самой дорогой арендой жилья возглавила Москва — там средняя ставка составила 88 тысяч рублей в месяц. В Казани аренда подорожала до 50 тысяч рублей в месяц, а в Северной столице — до 45 тысяч. Доступнее всего съемные квартиры оказались в Воронеже, Уфе и Красноярске — там арендовать жилье можно в среднем за 25 тысяч рублей в месяц.

В городах-миллионниках за аренду студии в данный момент просят в среднем 30 тысяч рублей в месяц, аренда «однушки» обходится в 31 тысячу рублей, двухкомнатной квартиры — в 40 тысяч. За аренду трехкомнатной придется платить 57 тысяч рублей в месяц.

Ранее россиянам назвали квартиры, которые долго не задержаться в продаже. Поиски покупателя не затянутся, если вы располагаете лотом в районе с хорошо развитой инфраструктурой: поблизости с метро, детсадами и школами, магазинами и другими коммерческими объектами. Также легко продать квартиру с хорошей планировкой: такое условие — редкость в панельных домах, подмечают эксперты. Невыгодными являются квартиры с проходными и неизолированными комнатами.

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