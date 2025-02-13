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12:00, 13 февраля 2025Экономика

Арктика растаяла до рекордных значений

Синоптик Вильфанд: Площадь льда в Арктике дошла до минимальных значений
Виктория Клабукова

Фото: Natalie Thomas / Reuters

Арктические льды в январе растаяли до минимальных значений. О влиянии климатических изменений на состояние «ледяной шапки Земли» агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По данным "Коперникуса" (Европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли — прим. «Ленты.ру»), в январе наблюдался минимум арктического льда, то есть зафиксированная площадь льда в Арктике была рекордно минимальной для января», — заявил синоптик. Таким образом, январские данные побили прежний рекорд 2018 года — тогда их площадь составила 200 тысяч квадратных километров.

Аномально сократилась и площадь льдов в Антарктике. На южном полюсе показатель опустился ниже среднего на 5 процентов. При этом такие антирекорды фиксируются второй месяц подряд. Даже на фоне 2021-2023 годов протяженность льда на полюсах заметно сократилась. «Это, конечно, говорит о том, что процессы глобального потепления идут очень быстро, несмотря на развитие природных факторов, таких как Ла-Нинья», — пояснил Вильфанд.

Ранее метеорологи признали 2024 год самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Самая высокая температура в истории была зафиксирована 22 июля 2024-го — тогда среднесуточная температура на планете составила 17,16 градуса.

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