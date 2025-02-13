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08:53, 13 февраля 2025Экономика

Бизнес в России предупредили об увеличении одного вида трат

РБК: Траты бизнеса в России на музыку вырастут из-за перерасчета отчислений РАО
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Траты российского бизнеса на музыку в общественных местах вырастут из-за перерасчета отчислений Российскому Авторскому Обществу (РАО). Об этом со ссылкой на данные организации предупредили в РБК.

РАО обновило ставки отчислений, которые рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны ежемесячно платить за использование фоновой музыки, впервые с марта 2019 года. Их размер будет зависеть от региона деятельности, типа заведения, его площади и иных факторов.

Ежемесячные отчисления по новым ставкам для бизнеса в городах-миллионниках изменятся с 6,8 до 8 тысяч рублей (плюс 18 процентов) для кофеен площадью 100 квадратных метров, с 7,4 до 8 тысяч (плюс 8 процентов) для ресторанов аналогичной площадью, с 22,7 до 25,5 тысячи рублей (плюс 12 процентов) для торговых центров. Для фитнес-клубов ставка осталась неизменной и составила девять тысяч рублей.

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