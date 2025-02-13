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17:11, 13 февраля 2025Силовые структуры

Блогеру Блиновской захотели запретить заниматься бизнесом

Прокурор хочет запретить Елене Блиновской 5 лет заниматься бизнесом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Государственный обвинитель захотел запретить блогеру Елене Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, заниматься бизнесом в течение пяти лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Кроме этого, прокурор попросил назначить «королеве марафонов» шесть лет колонии общего режима и штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Имущество Блиновской и ее супруга могут конфисковать по решению суда.

Блогер обвиняется по статьям 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ. Сейчас ее долг перед государством составляет 587 миллионов рублей.

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