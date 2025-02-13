Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:50, 13 февраля 2025Путешествия

Большинство россиян признались в желании заняться сексом в палатке

Алина Черненко

Фото: mrsiraphol / freepik

Около четверти россиян (24 процента) предпочитают походы с палатками и костром под звездным небом в качестве романтического уикенда. Соответствующее исследование в преддверии Дня всех влюбленных провела компания-производитель оборудования для автопутешествий Everest Touring, данные опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно источнику, более половины респондентов (55 процентов) признались в желании заняться сексом в палатке. Из них 25 процентов считают такой вариант досуга отличной идеей, полной страсти и адреналина. Еще 30 процентов отмечают, что интим на природе возможен только при наличии определенных условий — таких, как тепло, мягкость и уединенность.

Материалы по теме:
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025
«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?
«Не школа секса, а саморазвитие». Туристы массово едут на ретриты по сексуальному здоровью. Что там происходит?
9 февраля 2025

Эксперты также выяснили, что 26 процентов россиян оказались категорически против полового акта в походных условиях — их смущает отсутствие комфорта. Еще 19 процентов опрошенных сомневаются в возможности секса в палатке из-за недостатка удобств и наличия комаров.

Ранее опрос сервиса «Купибилет» показал, что треть россиян готовы заняться сексом на борту самолета. Еще 57 процентов респондентов признались, что у них нет такой фантазии, и они не наблюдали подобного в полетах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В Кремле рассказали о формировании группы переговорщиков по Украине

      Названо неожиданное последствие новых пошлин Трампа

      Зурабишвили признали легитимным президентом Грузии в Европарламенте

      Новый образ Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста»

      Хуситы пригрозили Трампу

      В СБУ введение санкций против Порошенко объяснили угрозой нацбезопасности

      Доходы России от внешней торговли резко снизились

      Двукратная олимпийская чемпионка оценила вероятность возвращения российских биатлонистов

      В России заметно выросли сроки владения машинами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше