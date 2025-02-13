Большинство россиян признались в желании заняться сексом в палатке

Около четверти россиян (24 процента) предпочитают походы с палатками и костром под звездным небом в качестве романтического уикенда. Соответствующее исследование в преддверии Дня всех влюбленных провела компания-производитель оборудования для автопутешествий Everest Touring, данные опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно источнику, более половины респондентов (55 процентов) признались в желании заняться сексом в палатке. Из них 25 процентов считают такой вариант досуга отличной идеей, полной страсти и адреналина. Еще 30 процентов отмечают, что интим на природе возможен только при наличии определенных условий — таких, как тепло, мягкость и уединенность.

Эксперты также выяснили, что 26 процентов россиян оказались категорически против полового акта в походных условиях — их смущает отсутствие комфорта. Еще 19 процентов опрошенных сомневаются в возможности секса в палатке из-за недостатка удобств и наличия комаров.

Ранее опрос сервиса «Купибилет» показал, что треть россиян готовы заняться сексом на борту самолета. Еще 57 процентов респондентов признались, что у них нет такой фантазии, и они не наблюдали подобного в полетах.

