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02:10, 13 февраля 2025Мир

Евросоюз обвинили в неспособности урегулировать конфликт на Украине

Лидер АдГ Вайдель: за три года Евросоюз не добился урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что Европейский союз в течение трех лет не приложил усилий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети X.

Вайдель обвинила ЕС в неспособности урегулировать конфликт на Украине и отметила, что США и Россия уже ведут переговоры для завершения кризиса.

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«Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента — нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности», — сказала лидер АдГ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

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