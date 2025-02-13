Лидер АдГ Вайдель: за три года Евросоюз не добился урегулирования на Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), кандидат в канцлеры ФРГ от АдГ Алис Вайдель заявила, что Европейский союз в течение трех лет не приложил усилий для урегулирования конфликта на Украине. Об этом она написала в социальной сети X.

Вайдель обвинила ЕС в неспособности урегулировать конфликт на Украине и отметила, что США и Россия уже ведут переговоры для завершения кризиса.

«Брюссель и Берлин были заняты разрушением континента — нелегальной миграцией, высокими ценами на энергоносители, высокими налогами, налогами на выбросы углекислого газа, запретами, бюрократией и разрушением промышленности», — сказала лидер АдГ.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. По словам главы Белого дома, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. После Трамп позвонил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.