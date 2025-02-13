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08:15, 13 февраля 2025Спорт

Фитнес-тренер перечислила пять шагов к регулярным занятиям спортом

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Елизавета Прокудина перечислила пять шагов к регулярным занятиям спортом. Об этом она рассказала порталу sb.by.

Прокудина посоветовала начинать с малого. Для адаптации к нагрузкам она предложила тренироваться один-два раза в неделю, либо делать короткие комплексы по 20-30 минут ежедневно или через день.

Эксперт рекомендовала выбрать формат, который будет приносить удовольствие. «Кому-то больше по душе мягкие силовые тренировки, например пилатес с оборудованием. А кто-то предпочитает более активные — легкое кардио на дорожке, а затем круговая тренировка. Прислушивайтесь к себе и не тренируйтесь из-под палки», — поделилась она.

Также Прокудина предложила поставить конкретную достижимую цель. Цель «похудеть к лету» она посоветовала заменить на «тренироваться три-четыре раза в неделю».

Кроме того, специалист отметила, что не стоит зацикливаться на результатах. Она объяснила, что важно обращать внимание на то, как меняются настроение и эмоциональное состояние во время и после тренировок.

Наконец, Прокудина рекомендовала заниматься с тренером. По ее словам, это служит дополнительной мотивацией.

Ранее Прокудина посоветовала эффективные упражнения на трицепс. В частности, она предложила делать алмазные отжимания с узкой постановкой рук, разгибание руки с гантелью из-за головы

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