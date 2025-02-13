Президент Кубы высказался о будущем Газы

Президент Кубы Бермудес: Будущее Газы может стать будущим всего мира

Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Газе по решению США угрожают экспроприация, оккупация и этнические чистки. «Будущее Газы может стать будущим всего развивающегося мира, если остатки совести и многосторонности не отреагируют», — высказался он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он подчеркнул, что согласно его плану, сектор Газа временно находился бы под контролем США, а палестинцы — уехали бы в другое место.

Белый дом изучает возможность переселить жителей сектора Газа в регионы Сомалиленд и Пунтленд (Сомали), а также в Марокко.