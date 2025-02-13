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15:02, 13 февраля 2025Мир

Генконсульство России отреагировало на теракт в Германии

Генконсульство РФ проверит наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Генконсульство России в Бонне проверит наличие граждан России среди пострадавших при теракте в Мюнхене. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Уважаемые соотечественники, около 10 утра в центре Мюнхена произошел инцидент, в ходе которого водитель въехал в толпу людей. По предварительным данным, 20 человек пострадали, в том числе серьезно… Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — отмечается в публикации.

В Генконсульстве также призвали сохранять бдительность в местах большого скопления людей.

Ранее стало известно, что в Мюнхене неизвестный на автомобиле Mini Cooper въехал в толпу протестующих во время демонстрации. По предварительной информации, водитель уже арестован.

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