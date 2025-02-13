Глава граничащего с Украиной региона рассказал Путину о масштабах разрушений от атак ВСУ

Глава Брянской области Богомаз: Более 140 домов полностью разрушены от атак ВСУ

В Брянской области более 140 домов оказались полностью разрушены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз, передает ТАСС.

По данным губернатора, еще 1 876 жилых домов получили повреждения. Также повреждены или разрушены не менее 70 социальных объектов и более 140 объектов инфраструктуры.

«Это объекты ТЭК, ЖКХ, промышленности и сельского хозяйства», — пояснил Богомаз, докладывая о масштабах разрушений.

Ранее сообщалось, что в Брянской области расширили зону действия режима ЧС из-за атак со стороны ВСУ. В список вошли девять населенных пунктов, на территории которых происходили взрывы взрывоопасных предметов в период с 27 января по 5 февраля. В их числе Новые Юрковичи, Сушаны, Суземка, Зерново и Новый Ропск.