Глава Пентагона указал на сложности в урегулировании на Украине

Хегсет: Для мира на Украине сторонам придется признать то, что они не хотят

Для мира на Украине потребуется от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят. На сложности в урегулировании конфликта указал глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят», — сказал глава американского военного ведомства.

Ранее Хегсет заявил, что в конфликте на Украине наступил критический момент. Министр обороны уточнил, что США выступают за завершение конфликта. Он подчеркнул, что цель администрации президента США Дональда Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами.