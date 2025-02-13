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11:56, 13 февраля 2025Мир

Глава Пентагона указал на сложности в урегулировании на Украине

Хегсет: Для мира на Украине сторонам придется признать то, что они не хотят
Семен Александров (редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Для мира на Украине потребуется от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят. На сложности в урегулировании конфликта указал глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости.

«Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят», — сказал глава американского военного ведомства.

Ранее Хегсет заявил, что в конфликте на Украине наступил критический момент. Министр обороны уточнил, что США выступают за завершение конфликта. Он подчеркнул, что цель администрации президента США Дональда Трампа на Украине — прекратить военный конфликт дипломатическими методами.

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