Хуситы пригрозили Трампу

Reuters: Хуситы пригрозили начать атаки, если план Трампа по Газе осуществится

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозили начать ракетные атаки, если план президента США Дональда Трампа по переселению жителей сектора Газа будет осуществлен. Об этом заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси, его слова передает Reuters.

«С нашей стороны, мы предпримем военное вмешательство, если США и Израиль будут навязывать план по переселению палестинского народа. Мы не будем за этим спокойно наблюдать, мы возобновим ракетные удары, запуски беспилотников, военно-морские операции и применение других средств, если они решат реализовать план перемещения силой», — отметил он.

5 февраля Трамп предложил переселить жителей сектора Газа в Египет и Иорданию. Он отметил, что сейчас власти стран отказываются принять у себя палестинцев, но выразил уверенность, что в конечном итоге они согласятся. Он подчеркнул, что анклав оказался полностью разрушен, поэтому «жить там невозможно».

Позже радикальное движение ХАМАС заявило, что предложение Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в другие страны является неприемлемой попыткой уничтожить палестинское дело.