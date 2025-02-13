«Калашников» представит новый «КУБ-10Э» в Абу-Даби

«Калашников» впервые представит дрон-камикадзе «КУБ-10Э» в Абу-Даби

«Калашников» впервые представит новый дрон-камикадзе «КУБ-10Э» на международной выставке вооружения IDEX 2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщили в концерне.

Комплекс с управляемыми боеприпасами «Куб-10Э» предназначен для поражения легкобронированной и небронированной техники, оборудования, полевых складов, а также самолетов и вертолетов вне укрытий на аэродромах базирования.

«Куб-10Э» можно применять в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Дрон наводится на цель по заданным координатам при помощи спутниковой навигации. Запускаемый с катапульты аппарат способен летать на высотах от 100 до 2500 метров, а крейсерская скорость составляет 100 километров в час.

В декабре 2024 года «Калашников» показал первый полет дрона «Куб-10Э» на видео. Аппарат самолетного типа больше базовой модификации «Куба», поэтому для запуска используют увеличенную катапульту. «Куб-10Э» превосходит прошлые модели по дальности и боевому могуществу.