«Королеву марафонов» довели до слез на суде

Блогер Блиновская расплакалась на суде после слов адвоката о сыне

«Королева марафонов» Елена Блиновская расплакалась на суде после слов адвоката о сыне. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, адвокат заявила судье, что, если Блиновскую посадят на шесть лет, то на свободу она выйдет, когда ее сыну будет около 20 лет. На этом моменте блогерша не смогла сдержать слез.

Во время прений сторона защиты попросила назначить Блиновской условный срок, а прокурор — шесть лет колонии.

Гособвинение считает полностью доказанной вину блогерши по трем статьям: неуплата налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем, и неправомерный оборот средств. Также прокурор предложил оштрафовать блогера на полтора миллиона рублей и запретить заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет после отбытия наказания.

