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18:25, 13 февраля 2025Силовые структуры

Кража сейфа с 12 миллионами рублей из офиса продуктовой базы в Подмосковье попала на видео

МВД задержало 4 сообщников за кражу сейфа с 12 млн руб. из офиса в Подмосковье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Полиция задержала четырех сообщников, подозреваемых в краже сейфа с 12 миллионами рублей из офиса продуктовой базы в Подмосковье. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России и предоставили видео преступления.

На кадрах видны четверо мужчин, которые через окно пробираются в помещение. Они достают наличность из кассы. Бойцы спецназа приходят за подозреваемыми к ним домой.

По данным МВД, ночью мужчины арматурными ножницами вырезали часть металлической стены склада на территории продуктовой базы в Ленинском городском округе. Затем гвоздодером отжали окно офиса и унесли сейф с наличностью.

Задержанные являются жителями Москвы, Московской и Волгоградской областей. У них при обыске нашли остатки похищенного в размере 600 тысяч рублей и одежду, в которой они были во время кражи. Суд отправил их под арест.

3 февраля сообщалось, что Южно-Сахалинский городской суд рассмотрит дело сотрудницы банка, похитившей у клиентов из сейфа более 13 миллионов рублей.

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