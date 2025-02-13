Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:22, 13 февраля 2025Культура

Культового режиссера поместили в больницу

Режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу из-за болезни Паркинсона
Ольга Коровина
Ларс фон Триер

Ларс фон Триер. Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в медицинское учреждение на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом сообщает издание The Guardian.

68-летний режиссер объявил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона в 2022 году. Информацию об ухудшении состояния кинематографиста подтвердила его продюсерская компания.

Триер известен по таким картинам, как «Меланхолия», «Догвилль», «Антихрист», «Нимфоманка» и «Танцующая в темноте». Последним фильмом Ларса на данный момент является «Дом, который построил Джек», вышедший в прокат в 2018 году. Осенью 2024 года были раскрыты подробности его новой ленты: неизлечимо больной режиссер работал над картиной «После».

Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур рассказала о своих отношениях с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию и афазию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

      ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Россияне назвали главные проявления любви

      Россиянам отказались продавать подешевевшие доллары

      В российском городе последствия капремонта стали поводом для обращения к президенту

      Лавров поразился реакции мирового сообщества на разговор Трампа и Путина

      Ликвидация готовящих теракт на вокзале в Пскове исламистов попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше