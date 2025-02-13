Культового режиссера поместили в больницу

Режиссера Ларса фон Триера поместили в больницу из-за болезни Паркинсона

Датского режиссера Ларса фон Триера поместили в медицинское учреждение на фоне прогрессирующей болезни Паркинсона. Об этом сообщает издание The Guardian.

68-летний режиссер объявил, что у него диагностировали болезнь Паркинсона в 2022 году. Информацию об ухудшении состояния кинематографиста подтвердила его продюсерская компания.

Триер известен по таким картинам, как «Меланхолия», «Догвилль», «Антихрист», «Нимфоманка» и «Танцующая в темноте». Последним фильмом Ларса на данный момент является «Дом, который построил Джек», вышедший в прокат в 2018 году. Осенью 2024 года были раскрыты подробности его новой ленты: неизлечимо больной режиссер работал над картиной «После».

Ранее сообщалось, что актриса Деми Мур рассказала о своих отношениях с бывшим мужем Брюсом Уиллисом, у которого диагностировали лобно-височную деменцию и афазию.