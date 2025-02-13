Лавров пригласил президента Таджикистана на празднование 80-летия Победы в Москве

Лавров: Россия ждет президента Таджикистана на праздновании Победы в Москве

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров пригласил президента Таджикистана Эмомали Рахмона на празднование 80-летия Победы в Москве, передает ТАСС.

«Мы, в соответствии с приглашением президента [России Владимира] Путина, ждем уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона на торжествах 9 мая», — указал дипломат.

Подготовка к празднованию 9 Мая, как отметил Лавров на переговорах с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, уже идет.

Ранее о своем намерении посетить парад Победы в Москве заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он анонсировал свой визит в Москву в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.