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18:17, 13 февраля 2025Силовые структуры

Легендарного авторитета осудят за двойную расправу

В Петербурге присяжные огласят вердикт авторитету Кулибабе за двойное убийство
Варвара Митина (редактор)
Владимир Кулибаба

Владимир Кулибаба. Кадр: Блокнот Молдовы Эксклюзив / YouTube

В Петербурге 13 февраля присяжные огласят вердикт легендарному криминальному авторитету из 90-х Владимиру Кулибабе. Об этом сообщают «Известия».

Кулибаба проходит обвиняемым по статьям 105 («Убийство»), 30, 105 («Покушение на убийство») и 209 («Бандитизм») УК РФ. Он свою вину отрицает.

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По версии следствия, в 1993 году Кулибаба организовал расправу над работником милиции и криминальным авторитетом Игорем Савиным по прозвищу Кувалда. В августе 1993 года в одном из дворов Петербурга машину, в которой они были, обстреляли. Правоохранители считают, что Кулибаба также готовил покушение на бывшего помощника замминистра МВД Дмитрия Скворцова.

Кулибаба неоднократно фигурировал в расследованиях заказных убийств, но годами умудрялся уходить от правосудия, прячась под маской законопослушного бизнесмена и мецената. Историю криминального авторитета и его темных тайн из 90-х рассказывала «Лента.ру».

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