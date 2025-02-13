Маск призвал США прекратить вмешиваться в дела других стран

Маск: США должны заниматься своими делами, а не вмешиваться в другие страны

США должны перестать вмешиваться в дела других стран и начать заниматься решением своих внутренних вопросов. Об этом заявил американский миллиардер и руководитель Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск на Всемирном саммите правительств в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает Associated Press (AP).

«Иногда США проявляют некоторую настойчивость в международных делах (...). Но думаю, что сейчас нам в целом нужно оставить другие страны со своими делами, а Соединенным Штатам нужно заниматься решением своих вопросов вместо того, чтобы продвигать смену режимов повсюду», — отметил бизнесмен.

Также Маск отметил, что при администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон «меньше заинтересован во вмешательстве в дела других стран».

Ранее Маск заявил, что работа Агентства по международному развитию США (USAID) была нацелена в том числе на влияние на выборы. Он не стал уточнять, на выборы в каких странах агентство пыталось оказывать влияние. Рассуждая о работе USAID, он сказал, что результаты вложений далеко не всегда хорошо окупались.