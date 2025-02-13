Медведев заявил о невозможности поставить Россию на колени

Зампред Совбеза Медведев заявил о невозможности поставить Россию на колени

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о невозможности поставить Россию на колени. Бывший лидер страны предупредил, что это может быть очень опасно. Свой комментарий он опубликовал во «ВКонтакте».

По мнению политика, противники Москвы должны усвоить данный тезис как можно быстрее. Элитам в США важно понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России, отметил Медведев.

«Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно», — уверен зампред Совбеза.

До этого Медведев назвал телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа очень важным.

Беседа президентов России и США состоялась 12 февраля.