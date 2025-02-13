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10:56, 13 февраля 2025Мир

МИД Китая прокомментировал разговор Путина и Трампа

МИД Китая о разговоре Путина и Трампа: Пекин всегда считал диалог важным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Го Цзякунь

Го Цзякунь. Фото: Florence Lo / Reuters

Китай всегда считал диалог важным и единственным возможным способом урегулировать конфликт на Украине. Таким образом официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Что касается ситуации на Украине, то Китай всегда считал, что диалог является единственным возможным способом урегулирования украинского конфликта, и всегда настаивал на установлении мира и содействии переговорам», — отметил дипломат.

Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин поддержит все мирные усилия, способствующие достижению соглашения, а также продолжит контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы конструктивно содействовать политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп сообщил, что договорился с Путиным немедленно начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава Белого дома добавил, что он твердо уверен в успешности будущего мирного урегулирования.

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