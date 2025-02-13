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19:48, 13 февраля 2025Экономика

Микрокредитные организации начнут выдавать ипотеку в России

Госдума одобрила в первом чтении выдачу ипотеки микрокредитными компаниями
Мария Черкасова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, позволяющий микрокредитным компаниям (МКК) выдавать ипотечные займы. Законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

МКМ разрешат выдавать ипотеку при реализации региональных государственных программ. При этом микрокредитная организация должна быть создана не частным лицом, а субъектом Российской Федерации — ему должны принадлежать 100 процентов акций компании. Банк России установит дополнительные требования к таким компаниям.

Ранее россиянам назвали минусы кредитов под залог недвижимости. Чаще всего таким займом пользуются, чтобы получить первоначальный взнос по ипотеке. При этом кредитор может оценить квартиру в 60 процентов от рыночной стоимости. Подобный заем также отрицательно скажется на кредитной истории клиента — в этом случае банк может не одобрить ипотеку.

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