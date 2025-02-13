На Мосбирже установили исторический рекорд

Объем торгов акциями и облигациями на Мосбирже установил исторический рекорд

Суммарный объем торгов на российском рынке акций 12 февраля составил максимальные с марта 2022 года 422,5 миллиарда рублей, а на сегодняшней утренней сессии показатель в части ценных бумаг (акций и облигаций) достиг рекордных за всю историю 85 миллиардов. Об этом сообщается в Telegram-канале Мосбиржи.

«Объем торгов на вечерней сессии составил 237 миллиардов рублей, что также является максимальным значением», — уточнили представители площадки.

Уверенный рост фондового рынка страны (индекс ММВБ превышает в течение дня уровень 3200 пунктов), начавшийся на фоне сообщений о продолжительном телефонном разговоре президентов РФ и США, привел к тому, что капитализация входящих в его расчет компаний превысила 7 триллионов рублей, увеличившись в четверг на 0,5 триллиона.

Динамике рынка акций в РФ сопутствует курс рубля, который и так укреплялся в последнее время, а теперь ускорил рост к доллару, упав ниже отметки в 90 рублей. Закрепиться на этих уровнях нацвалюте помогут начало реальных переговоров об урегулировании украинского кризиса и появление перспектив мирного договора, считают эксперты.