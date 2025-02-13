На Украине рассказали о давлении со стороны США по поводу выборов

Bloomberg: Чиновники из США в беседах с Киевом настаивают на выборах

Чиновники из США в частных беседах с представителями Киева настаивают на необходимости провести выборы. О давлении со стороны Вашингтона рассказал изданию Bloomberg источник, близкий к окружению президента Украины Владимира Зеленского.

«Американские чиновники в частном порядке настаивали на том, что пришло время провести выборы. Эти намеки больше не являются тонкими», — говорится в публикации.

Отмечается, что проявлением этой линии является риторика президента США Дональда Трампа о низкой популярности украинского лидера Владимира Зеленского.

В издании также рассказали, что в офисе президента Украины растет разочарование в Трампе. По словам близкого к украинской администрации источника, это происходит из-за непонимания, как вести переговоры с американским лидером.