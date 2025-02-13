Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:46, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине рассказали об отношении граждан к санкциям против Порошенко

КМИС: Большинство украинцев считают неправовыми санкции против Порошенко
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Большинство украинцев считают, что санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) носят неправовой характер. Об отношение граждан Украины к подобным мерам свидетельствуют данные опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«[Подобные меры] считают попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте — 31 процент [опрошенных]. Еще 24 процента респондентов видят в этом попытку нейтрализации оппозиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что правовыми подобные меры сочли лишь 27 процентов граждан, еще 18 процентов затруднились ответить на вопрос.

13 февраля совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Украины ввел санкции против Порошенко. Активы бывшего президента Украины заблокированы, а его госнаграды и знаки отличия аннулированы. Экс-президента Украины также лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские обменники взяли тайм-аут из-за падения курса доллара. По какой цене продают валюту?

      В суд поступили три дела о покушении на главу Крыма

      Неоднозначный поступок пассажирки самолета вызвал гнев пользователей сети

      В МККК раскрыли число пропавших без вести в конфликте на Украине

      Звезда «Кадетства» пожаловалась на зарплату в 30 тысяч рублей

      Песков рассказал о следующем звонке Путина и Трампа

      В Госдуму внесли законопроект о запрете довыборов депутатов за год до конца работы созыва

      Российского подростка осудили условно за участие в террористической организации

      Число заемщиков по автокредитам в России взлетело

      Началась работа над новым сериалом по «Игре престолов»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше