На Украине рассказали об отношении граждан к санкциям против Порошенко

КМИС: Большинство украинцев считают неправовыми санкции против Порошенко

Большинство украинцев считают, что санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) носят неправовой характер. Об отношение граждан Украины к подобным мерам свидетельствуют данные опроса, опубликованные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«[Подобные меры] считают попыткой отвлечь внимание общества от сложной ситуации на фронте — 31 процент [опрошенных]. Еще 24 процента респондентов видят в этом попытку нейтрализации оппозиции», — говорится в публикации.

Отмечается, что правовыми подобные меры сочли лишь 27 процентов граждан, еще 18 процентов затруднились ответить на вопрос.

13 февраля совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Украины ввел санкции против Порошенко. Активы бывшего президента Украины заблокированы, а его госнаграды и знаки отличия аннулированы. Экс-президента Украины также лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».