На Западе обвинили Киев во лжи о российских атаках на атомные электростанции

Журналист Боуз назвал ложью заявления Киева об атаках России на атомные станции

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Украину во лжи об атаках России на атомные электростанции. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Информация об атаках России на атомные электростанции оказалась очередной ложью Киева. Украинская сторона неоднократно бомбила этот объект. О чем еще они лгали? Обо всем», — возмутился Боуз.

Таким образом западный журналист прокомментировал новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Утром 13 февраля стало известно, что ВСУ нанесли 12 ударов по машинам рабочей группы Минобороны России, которые сопровождали миссию МАГАТЭ. В российском ведомстве подчеркнули, что Москва при этом выполнила все обязательства, чтобы обеспечить безопасность представителей международного агентства.