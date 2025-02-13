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13:12, 13 февраля 2025Из жизни

Наглая носуха украла бутерброды у девушек на пляже и попала на видео

В Бразилии носуха украла бутерброды у отдыхающих на пляже
Никита Савин
Никита Савин

В Бразилии носуха подбежала к загоравшим на пляже девушкам и украла у них бутерброды. Происшествие попало на видео, которое публикует What's the Jam.

Инцидент произошел на острове Кампече в провинции Флорианополис. Мика Сильва с подругами отдыхала на пляже, когда рядом появилась обыкновенная носуха. Наглое животное подбежало к девушкам и заинтересовалось сумкой с едой. Одна из бразильянок закрыла сумку, однако носуха тут же вцепилась в пакет с бутербродами, который отдыхающая держала в руке.

В итоге животное порвало пакет и скрылось с одним бутербродом, а остальные выпали на подстилку. «По крайней мере, у нас осталось печенье», — прокомментировала происшествие Сильва. Позже выяснилось, что носуха поцарапала бразильянку. Ей обработали рану на месте.

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Носухи — животные из рода енотовых, обитающие в Южной Америке и на юге Северной. Название они получили благодаря небольшому хоботку, который образуют их верхняя и нижняя губы, а также удлиненному носу. На Кампече их завезли в середине XX века. Власти просят местных жителей и туристов не кормить носух, так как обработанные магазинные продукты могут быть вредными для них.

Ранее любовные утехи российских енотов на крыше едущего такси попали на видео. Животных засняли в Сочи.

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