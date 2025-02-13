Науседа опроверг слова Зеленского о скоплении российских войск у границы с Литвой

Науседа: скопления армии России у границы Белоруссии и Литвы нет

Президент Литвы Гитанас Науседа опроверг слова главы Украины Владимира Зеленского о скоплениях армии России у границы республики с Белоруссией. Его слова приводит Delfi.

«Хочу очень четко заявить: у белорусско-литовской границы никакого скопления армии нет», — сказал Науседа. При этом он отметил, что это не исключает иных возможных сценариев. Каких именно, он не привел.

До этого Владимир Зеленский заявил, что Москва якобы может готовить нападение на Литву с территории Белоруссии. Подробностей этого президент Украины не привел.

Ранее Гитанас Науседа на фоне отключения стран Балтии от энергосистемы Белоруссии, России, Литвы, Латвии и Эстонии (БРЭЛЛ) попрощался с первым лидером СССР Владимиром Лениным и Россией. «До свидания, Россия, до свидания Ленин», — сказал по телефону президент Литвы.