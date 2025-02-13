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19:30, 13 февраля 2025Бывший СССР

Науседа заверил Зеленского в отсутствии перемен после разговора Путина и Трампа

Науседа Зеленскому: Ничего не изменилось после разговора Путина и Трампа
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: РИА Новости

Президент Литвы Гитанас Науседа поговорил по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским и заверил его, что после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «ничего не изменилось». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

По словам Науседы, разговор двух лидеров ни на что не влияет, а «агрессор остается агрессором». Президент Литвы добавил, что сейчас предпосылок для устойчивого мира нет, и посоветовал не пытаться «протолкнуть» мирное соглашение в таких условиях.

Науседа также заверил Зеленского, что Литва будет продолжать поддерживать Украину и поставлять все необходимые виды вооружения.

Ранее Гитанас Науседа опроверг слова Зеленского о скоплениях армии России у границы республики с Белоруссией. «Хочу очень четко заявить: у белорусско-литовской границы никакого скопления армии нет», — заявил он.

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