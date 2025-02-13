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12:21, 13 февраля 2025Спорт

Назван самый высокооплачиваемый спортсмен года

Футболист Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Anton Zaitsev / Globallookpress.com

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом года. Рейтинг приводит американская спортивная медиакомпания Sportico.

По информации источника, в 2024 году футболист заработал 260 миллионов долларов, из которых 215 миллионов — это зарплата в «Аль-Насре» и сборной Португалии, а 45 миллионов — остальные доходы. На втором месте расположился баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри, доходы которого составляют 153,8 миллиона. Третьим стал британский боксер Тайсон Фьюри — 147 миллионов долларов.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт форварда рассчитан на два года. Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства, а также победителем Лиги наций УЕФА 2019 года.

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