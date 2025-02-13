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20:31, 13 февраля 2025Наука и техника

Названо главное преимущество Су-57 перед F-35

Эксперт Корнев: Российский Су-57 превосходит F-35 по маневренности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Современные боевые самолеты, разработанные опытно-конструкторским бюро Сухого, превосходят американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II по маневренности. Главное преимущество российских самолетов назвал военный эксперт Дмитрий Корнев в беседе с «Известиями».

Возможности истребителей Су-57 и F-35 продемонстрировали в ходе летной программы на форуме Aero India 2025 в Бангалоре.

«Присутствующие на форуме специалисты в этом (в превосходстве Су-57 — прим. «Ленты ру») могли убедиться. Причем F-35 уступают не только Су-57, но и российскому истребителю четвертого поколения — Су-35С», — сказал эксперт.

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В госкорпорации «Ростех» рассказали, что выступление Су-57 длилось около семи минут. Истребитель выполнил более 20 фигур высшего пилотажа на высотах от 100 метров.

Ранее в феврале заслуженный летчик-испытатель Герой России Сергей Богдан рассказал, что двигатели с управляемым вектором тяги, которыми оснащен истребитель Су-57, делают самолет маневренным и безопасным. Также он отметил, что строевому летчику очень сложно перевести самолет в режим, который приведет к потере управляемости.

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