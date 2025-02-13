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12:13, 13 февраля 2025Экономика

Названы простые способы создать комфортный микроклимат в квартире

Эксперт Середенкова: Полотенца помогут создать комфортный микроклимат в квартире
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мокрые полотенца помогут создать комфортный микроклимат в квартире в период отопительного сезона. Этот и другие советы по борьбе с сухим и жарким воздухом россиянам дала генеральный директор управляющей компании Level Home от Level Group Татьяна Середенкова, передают «Известия».

Эксперт рекомендовала держать уровень влажности в квартире на отметке 40-60 процентов. Проверить показатель можно с помощью гигрометра. Быстро повысить влажность поможет увлажнитель воздуха, однако если такого прибора в доме нет, обойтись можно и народными средствами.

Середенкова посоветовала разместить емкости с водой на батареях или рядом с ними и развесить мокрые полотенца на радиаторах. Кроме того, можно кипятить воду без крышки, чтобы увлажнить воздух с помощью пара. В воду можно добавить травы, которые создадут приятный аромат.

Эксперт добавила, что также важно следить за температурой в помещении — она должна составлять 20-22 градуса в жилых комнатах и 18-20 градусов в спальне. Каждые пару часов стоит проветривать квартиру в течение 5-10 минут. «Это минимизирует потерю тепла, но освежит воздух. Если окна пластиковые, используйте этот режим для постоянной циркуляции без сквозняков. Но после проветривания может потребоваться увлажнение, так как зимний уличный воздух очень сухой», — отметила Середенкова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Тарадеева рассказала о пользе регулярного проветривания квартиры в мороз. По ее словам, свежий воздух необходим для энергии и жизнедеятельности всех клеток организма.

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