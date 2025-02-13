Названы сроки снижения ключевой ставки Банка России

«Известия»: Ключевую ставку начнут снижать не раньше середины 2025 года

На предстоящем заседании Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Так считает независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин. Его процитировали «Известия».

Что касается снижения «ключа», то, как полагает Пичугин, это начнется не раньше середины 2025 года. Он обратил внимание, что объемы кредитования в стране не прекращают уменьшаться, что объясняется ужесточением регулирования и более строгими требованиями к заемщикам. В то же время эксперт указал на сохраняющийся риск ухудшения финансового состояния домохозяйств, что чревато ростом просроченной задолженности.

Таким образом, денежно-кредитная политика получит шанс на смягчение только в ситуации устойчивого снижения инфляции и стабилизации финансовых рынков.

Ранее появился прогноз, согласно которому Банк России может повысить ключевую ставку уже на ближайшем заседании из-за рекордных бюджетных трат в январе.