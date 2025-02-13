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12:02, 13 февраля 2025Экономика

Названы сроки снижения ключевой ставки Банка России

«Известия»: Ключевую ставку начнут снижать не раньше середины 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

На предстоящем заседании Банк России с высокой вероятностью сохранит ключевую ставку на уровне 21 процента. Так считает независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин. Его процитировали «Известия».

Что касается снижения «ключа», то, как полагает Пичугин, это начнется не раньше середины 2025 года. Он обратил внимание, что объемы кредитования в стране не прекращают уменьшаться, что объясняется ужесточением регулирования и более строгими требованиями к заемщикам. В то же время эксперт указал на сохраняющийся риск ухудшения финансового состояния домохозяйств, что чревато ростом просроченной задолженности.

Таким образом, денежно-кредитная политика получит шанс на смягчение только в ситуации устойчивого снижения инфляции и стабилизации финансовых рынков.

Ранее появился прогноз, согласно которому Банк России может повысить ключевую ставку уже на ближайшем заседании из-за рекордных бюджетных трат в январе.

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