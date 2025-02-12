Назван повод для повышения ключевой ставки до 23 процентов

«Известия»: Рекордные расходы бюджета в январе могут привести к росту ставки

Рекордные бюджетные траты в январе, о которых накануне отчитался Минфин, могут вынудить Центробанк поднять ключевую ставку уже на ближайшем заседании совета директоров, которое состоится 14 февраля, до 23 процентов. Об этом говорят эксперты, опрошенные «Известиями».

Дефицит бюджета в первый месяц года составил 1,706 триллиона рублей при годовом плане 1,173 триллиона. Годом ранее за тот же период показатель был почти в шесть раз ниже. Расходы бюджета составили 4,4 триллиона рублей (более 10 процентов от общей суммы за год).

В финансовом ведомстве объясняют ситуацию авансированием госконтрактов и индексацией социальных выплат, обещая, что к концу квартала ситуация нормализуется. Кроме того, часть расходов была профинансирована за счет дополнительных нефтегазовых платежей, которые поступили в бюджет в конце прошлого года, но не были учтены.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Алла Чалова отметила, что ускорение финансирование январских расходов должно повлиять на решение ЦБ по ставке. Как минимум это повод не думать о ее снижении. По ее мнению, уже сейчас можно говорить, что по итогам года дефицит бюджета должен превысить план.

Кандидат экономических наук Андрей Бархота не исключает повышения ставки до 23 процентов, а экономист Алексей Кричевский говорит о 22 процентах. По словам Бархоты, если темп ростов расхода бюджета сохранится, ожидать инфляции ниже 9,5 процента невозможно, а в отдельных областях с высокой зависимостью от импорта можно говорить и о 25 процентах.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая напомнила, что ускоренное расходование средств увеличивает денежную массу, а значит, оказывает дополнительное давление на цены и снижает эффект ключевой ставки.

Ранее департамент исследований и прогнозирования (ДИП) Банка России указал, что сокращение кредитования в конце года, из-за которого регулятор сделал паузу в повышении ставки на декабрьском заседании, оказалось связано с высокими расходами бюджета. Другими словами, кредиты стали брать в меньших объемах не из-за охлаждения экономики, а в связи с масштабной денежной поддержкой со стороны государства.