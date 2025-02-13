Очевидцы раскрыли подробности об атаке дронов на Липецк

Очевидцы раскрыли подробности атаки дронов на Липецк. По их словам, в промышленной части города произошло как минимум 12 взрывов, передает Telegram-канал Mash.
«Со слов местных, дроны с 03:30 атакуют ещё и город Елец, жители слышат много "хлопков и жужжаний"», — сообщается в публикации.
Атаку беспилотников подтвердил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — уточнил он.
Ранее в ночь на 13 февраля силы противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку беспилотников в Брянской области.